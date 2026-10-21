Tập huấn kỹ năng công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở năm 2026.

30 cán bộ Hội Chữ thập đỏ các xã, phường, tổ, bản và các đơn vị trực thuộc đã được tiếp thu một số nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa; quy trình cứu trợ tiền mặt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; một số công cụ cơ bản trong đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; đánh giá thiệt hại và nhu cầu trong công tác cứu trợ thiên tai.

Các đại biểu dự tập huấn.

Thông qua tập huấn, các học viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để chủ động triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, nhất là ở những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan; tổ chức cứu trợ kịp thời, hiệu quả, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.