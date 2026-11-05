Tập huấn kỹ năng cấp cứu đột quỵ cho người dân xã Trà My

Người dân xã Trà My được cung cấp tài liệu hướng dẫn nhận biết dấu hiệu đột quỵ. Ảnh: NAM BÌNH

Tại buổi tập huấn, các bác sĩ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng hướng dẫn học viên cách nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ, kỹ năng xử trí ban đầu và vận chuyển người bệnh an toàn đến cơ sở y tế. Bệnh viện cũng phát tờ rơi hướng dẫn nhằm giúp học viên dễ ghi nhớ, lan tỏa kiến thức đến người dân.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, nhấn mạnh thời gian có ý nghĩa quyết định đến cơ hội sống và khả năng hồi phục của người bệnh đột quỵ.

Theo ông, việc trang bị kiến thức cho lực lượng y tế cơ sở và cộng đồng, nhất là tại địa bàn miền núi, sẽ giúp phát hiện sớm, xử trí phù hợp và chuyển viện kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ để lại di chứng.

Hoạt động nằm trong chương trình kết nghĩa giữa Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng và UBND xã Trà My giai đoạn 2026 - 2030, nhằm hỗ trợ chuyên môn, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương.