Tập huấn kiến thức thương mại điện tử cho gần 200 học viên

Các học viên tham gia tập huấn là cán bộ, công chức các sở, ngành; đại diện UBND các xã, phường, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nội dung tập huấn: Giới thiệu Luật Thương mại điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai các tiêu chí phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại điện tử tại các xã theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030; xu hướng phát triển của thị trường số và những quy định đối với nhà bán hàng khi tham gia hoạt động thương mại điện tử; hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng nội dung số, thiết kế hình ảnh, sản xuất video quảng bá sản phẩm, hỗ trợ bán hàng trực tuyến...

Thông qua tập huấn, các học viên được cập nhật các quy định mới về thương mại điện tử, nâng cao kỹ năng nhận diện, kiểm tra và xử lý vi phạm; làm rõ các nội dung liên quan đến tiêu chí 7.3 trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ thể OCOP thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ pháp lý; nhận diện rủi ro trong kinh doanh trực tuyến và sử dụng công cụ số trong quảng bá, tiếp thị bán hàng hiệu quả.