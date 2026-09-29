Tập huấn kiến thức quân sự, quốc phòng cho cán bộ quân sự địa phương

Dự tại điểm cầu Đồng Nai có Đại tá Nguyễn Bá Phú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố và đại diện các cơ quan Bộ CHQS thành phố.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 nhấn mạnh: Ban CHQS cấp xã là cơ quan trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Chất lượng hoạt động của ban CHQS cấp xã trước hết phụ thuộc vào trình độ, năng lực tham mưu, phương pháp và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.

Đại tá Huỳnh Công Tới, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai (thứ 2 từ trái qua) tham gia trực tiếp tại điểm cầu Quân khu 7. Ảnh: ĐVCC

Từ yêu cầu đó, lớp tập huấn tiếp tục củng cố, nâng cao kiến thức quân sự, quốc phòng; nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ ban CHQS cấp xã. Chương trình tập huấn được xây dựng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung trực tiếp vào những nội dung đòi hỏi cán bộ cơ sở phải vừa nắm chắc nguyên tắc, vừa thành thạo phương pháp, biết vận dụng sát với đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ của địa phương.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình yêu cầu: Mỗi cán bộ tham gia tập huấn phải nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu của đợt tập huấn; tập trung nâng cao năng lực thực hiện chức trách của cán bộ ban CHQS cấp xã. Nắm chắc những nội dung trọng tâm, nhất là phương pháp xây dựng văn kiện tác chiến, tổ chức huấn luyện, quản lý lực lượng, bảo đảm an toàn thông tin và quản lý vũ khí, trang bị; làm cơ sở vận dụng hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình khẳng định, tinh thần của đợt tập huấn lần này là nắm chắc chức trách, hiểu đúng nội dung, thành thạo phương pháp, vận dụng sát thực tiễn. Sau tập huấn phải nâng lên rõ rệt năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở...

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