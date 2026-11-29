Hội nghị thu hút gần 200 đại biểu, gồm đội ngũ hòa giải viên các xã Trà Bồng, Tây Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Thanh Bồng và Cà Đam. Tham dự hội nghị còn có đại diện Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và công chức được giao tham mưu công tác hòa giải ở cơ sở của xã Trà Bồng.

Trưởng phòng Quản lý hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Quế hướng dẫn quy trình hòa giải

Tại hội nghị, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư Nguyễn Văn Hà giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024 có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở. Thông qua các ví dụ thực tiễn, hòa giải viên được hướng dẫn xác định những tranh chấp đất đai có thể hòa giải ở cơ sở, các quy định áp dụng đối với từng dạng tranh chấp, cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên.

Trong phiên tập huấn buổi chiều, Trưởng phòng Quản lý hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Quế hướng dẫn quy trình hòa giải và những công việc cụ thể ở từng bước. Nội dung tập trung vào quyền, trách nhiệm của hòa giải viên và các kỹ năng thu thập thông tin, phân tích vấn đề, bảo đảm bình đẳng giới, giao tiếp, quan sát, xử lý cảm xúc của các bên và thuyết phục các bên thống nhất phương án giải quyết tranh chấp.

Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm, nêu những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình hòa giải tại địa phương. Qua thảo luận và giải đáp, hòa giải viên có thêm kinh nghiệm vận dụng quy định pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ vào từng vụ việc, góp phần giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ khi mới phát sinh trong cộng đồng dân cư.