Tập huấn kiến thức pháp luật cho các tổ tự quản an ninh trật tự

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: N.M

Tham dự có các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và các thành viên tổ tự quản ANTT, tổ tự quản tàu thuyền an toàn tại các tổ dân phố trên địa bàn.

Đại biểu dự hội nghị - Ảnh: N.M

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến nội dung 4 chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Quyết định số 3094/QĐ-UBND, ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh về Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2026-2030”; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển Việt Nam; Luật Biên phòng Việt Nam; một số biện pháp phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh truyền đạt chuyên đề tại hội nghị - Ảnh: N.M

Thông qua tập huấn, các thành viên tổ tự quản được cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp giữ gìn ANTT, bảo đảm an toàn hoạt động tàu thuyền và phòng, chống khai thác IUU.

Hội nghị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản tại cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Các đại biểu được cung cấp tài liệu để nâng cao kiến thức về giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn hoạt động tàu thuyền và phòng, chống khai thác IUU - Ảnh: N.M