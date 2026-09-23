Tập huấn kiến thức, kỹ năng công tác xã hội cho 90 học viên

Trong 2 ngày 23 và 24-9, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng công tác xã hội cho các xã, phường và các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tham gia lớp tập huấn có 90 học viên là lãnh đạo các xã, phường; lãnh đạo phòng văn hóa - xã hội, chuyên viên phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội; lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội tại khu vực phía bắc tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được thông tin các chuyên đề về: Phổ biến và phân tích điểm mới Nghị định số 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội; công tác xã hội với một số nhóm đối tượng (trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật, người cao tuổi, người có vấn đề về sức khỏe tâm thần); quy trình tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá nhu cầu và xác định thứ tự ưu tiên trong hỗ trợ đối tượng; vai trò, chức năng và nguyên tắc trong công tác xã hội; kỹ năng tham vấn, hỗ trợ tâm lý ban đầu; kỹ năng huy động nguồn lực, kết nối dịch vụ và phối hợp liên ngành trong quá trình hỗ trợ đối tượng; quy trình quản lý ca và lập kế hoạch hỗ trợ…

Học viên thảo luận và thực hành nhóm một số nội dung.

Các đại biểu và học viên chụp hình lưu niệm tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác xã hội, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác trợ giúp xã hội tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.