Tập huấn khai thác, sử dụng trang thiết bị quản lý an ninh trật tự

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương khai thác hiệu quả hệ thống, xem đây là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức công tác, nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, dự báo, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật.

Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc tiếp thu, làm chủ trang thiết bị, phần mềm; bảo đảm hệ thống vận hành đồng bộ, thông suốt, chính xác, tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu. Đồng thời tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng, tránh tình trạng đầu tư nhưng khai thác chưa hết công năng.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn quy trình vận hành, sử dụng thiết bị, phần mềm, nắm bắt tính năng và khả năng kết nối, khai thác dữ liệu phục vụ công tác theo dõi tình hình, chỉ huy, điều hành và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.