Tập huấn khai thác các phần mềm trong hệ sinh thái số ngành kỹ thuật

Tập huấn nhằm phổ biến, quán triệt, hướng dẫn triển khai quản trị, vận hành, khai thác sử dụng hệ sinh thái số ngành kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác kỹ thuật trên môi trường số.

Đại tá Lê Hoàng Việt phát biểu khai mạc tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ tham gia tập huấn được giới thiệu các nội dung: Tổng quan về hệ sinh thái số ngành kỹ thuật; hướng dẫn khai thác sử dụng các phần mềm thuộc hệ sinh thái số ngành kỹ thuật; khung kiến trúc mã định danh điện tử trang bị kỹ thuật nhóm 2, vật tư kỹ thuật do ngành kỹ thuật quản lý và phần mềm quản lý, chia sẻ mã định danh; hướng dẫn vận hành, quản trị hệ sinh thái số ngành kỹ thuật.

Giáo viên giới thiệu tổng quan về hệ sinh thái số ngành kỹ thuật.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Lê Hoàng Việt khái quát kết quả đạt được trong triển khai thực hiện hệ sinh thái số ngành kỹ thuật thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tạo lập, khai thác cơ sở dữ liệu thuộc hệ sinh thái số đối với nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công tác kỹ thuật.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Để tập huấn đạt kết quả cao, Đại tá Lê Hoàng Việt yêu cầu Bộ Tham mưu tổ chức tập huấn đúng nội dung, chương trình, bảo đảm an toàn mọi mặt. Các đồng chí giáo viên giới thiệu kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, kịp thời giải đáp các thắc mắc của cán bộ tham gia tập huấn, nhất là những nội dung mới cập nhật, thay đổi. Cán bộ tập huấn nắm chắc nội dung, mạnh dạn trao đổi các vấn đề chưa rõ, những hạn chế, bất cập để triển khai thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao.