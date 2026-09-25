Tập huấn hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an'

Tham gia hội nghị tập huấn có 80 đại biểu thuộc Ban Công tác phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch hội LHPN và cán bộ cơ quan chuyên môn được giao tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

Đồng chí Mùa Thị Lan - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được thông tin tổng quan về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 và vai trò của hội LHPN; hướng dẫn chi tiết nội hàm 11 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; quy trình 5 bước rà soát, bình xét và công nhận hộ đạt tiêu chí; kỹ năng sử dụng, quản lý mẫu biểu và thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn; cơ chế phối hợp giữa Hội LHPN với chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ngành trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ hội LHPN và cán bộ tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương được nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống thực tế, tuyên truyền, vận động, kỹ năng lập kế hoạch, quản lý hồ sơ, mẫu biểu và quản lý nguồn lực tài chính được giao. Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Trung ương Hội phù hợp với điều kiện đặc thù, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới năm 2026 và giai đoạn 2026-2030…