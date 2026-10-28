Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Kho dữ liệu tập trung

Tham gia tập huấn có cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ quản trị dữ liệu, quản lý tài khoản và phân quyền sử dụng phần mềm Kho dữ liệu tập trung tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Đoạt - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Kho dữ liệu tập trung của tỉnh là nền tảng số hết sức quan trọng. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số của tỉnh Lào Cai; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tạo môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Lào Cai, từ quý II/2027, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh sẽ dựa trên dữ liệu, thay dần phương thức tổng hợp thông tin chủ yếu từ báo cáo thủ công. Để hoàn thiện dữ liệu, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu. Đến nay, 80/130 cơ sở dữ liệu đã có dữ liệu, trong đó, 68 cơ sở dữ liệu đã có dữ liệu đầy đủ.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu; bàn giao, đăng nhập và sử dụng tài khoản quản trị dữ liệu; quản lý tài khoản, phân quyền theo vai trò và phạm vi dữ liệu được giao quản lý.

Các nội dung thực hành tập trung vào thiết kế, tạo lập và phân quyền nhập liệu qua biểu mẫu điện tử (Eform); kết nối, nhập liệu từ Excel và các nguồn dữ liệu khác; kiểm tra cấu trúc, định dạng, tính đầy đủ của dữ liệu trước khi nhập.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, lọc, tổng hợp dữ liệu; xây dựng biểu đồ, bảng tổng hợp, bảng điều khiển trực quan phục vụ theo dõi, phân tích dữ liệu.

Từ đó, xem, tra cứu và khai thác báo cáo trực quan theo phạm vi dữ liệu của từng cơ quan, đơn vị, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; tìm kiếm, tra cứu dữ liệu trên Kho dữ liệu tập trung theo quyền được cấp; chuẩn bị, rà soát, đề xuất các bộ dữ liệu đủ điều kiện công bố, đăng tải, cập nhật và khai thác trên Cổng dữ liệu mở của tỉnh.

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn cách sử dụng, quản trị, cập nhật và khai thác dữ liệu trên phần mềm Kho dữ liệu tập trung.

Các nội dung được triển khai gắn với thực hành trực tiếp trên phần mềm, theo hướng cầm tay chỉ việc, giúp cán bộ phụ trách từng bước nắm bắt quy trình thao tác, quản trị tài khoản, phân quyền, cập nhật và khai thác dữ liệu.

Các đại biểu được hướng dẫn trực tiếp về quy trình cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu.

Trong quá trình thực hành, các khó khăn, vướng mắc phát sinh được trao đổi, hướng dẫn xử lý trực tiếp, góp phần giúp học viên hiểu rõ hơn cách vận hành và sử dụng các chức năng của hệ thống.

Thông qua hội nghị, các cơ quan, đơn vị được hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ quản trị, cập nhật, kết nối và khai thác dữ liệu trên phần mềm Kho dữ liệu tập trung, góp phần bảo đảm việc quản trị, vận hành hệ thống được triển khai đồng bộ, hiệu quả.