Tập huấn, hướng dẫn chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2026

Tham dự hội nghị có 80 học viên là công chức đầu mối tham mưu, triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2026 của các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ nhấn mạnh, việc đánh giá Chỉ số CCHC là cơ sở quan trọng để phản ánh thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhận diện những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng CCHC. Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện đánh giá, chấm điểm đối với UBND cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với nhiều điểm mới về đối tượng, quy trình và phương thức đánh giá, trong đó chú trọng tự chấm điểm trên phần mềm và cập nhật tài liệu minh chứng theo từng tiêu chí. Vì vậy, hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ nắm vững quy định, triển khai thống nhất, bảo đảm việc đánh giá khách quan, thực chất và đúng tiến độ.

Các học viên tham dự hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Sở Nội vụ và Viễn thông Lạng Sơn hướng dẫn nghiệp vụ tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2026 theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 7/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh; hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC.

Bên cạnh đó, các đại biểu và báo cáo viên cũng trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tự đánh giá, chấm điểm.

Báo cáo viên Sở Nội vụ truyền đạt nội dung tập huấn cho các học viên

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp đội ngũ công chức được giao làm đầu mối tại các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã nắm chắc quy định, phương pháp, quy trình tự đánh giá, chấm điểm; sử dụng thống nhất phần mềm và chuẩn bị đầy đủ, chính xác tài liệu minh chứng. Qua đó, đảm bảo việc xác định Chỉ số CCHC năm 2026 được thực hiện thống nhất, khách quan, thực chất, đúng tiến độ và đúng quy định.