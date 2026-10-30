Tập huấn hồi sinh tim phổi cho nhân viên y tế khu vực miền núi

Ngày 30-10, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn hồi sinh tim phổi và sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) cho gần 30 nhân viên y tế miền núi, gồm 5 xã thuộc khu vực Khánh Vĩnh, 3 xã thuộc khu vực Khánh Sơn, xã Ninh Sơn và xã Bác Ái.

Các học viên được cung cấp các kiến thức cơ bản về cấp cứu ngoại viện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức lý thuyết và thực hành kỹ thuật hồi sinh tim phổi cơ bản (CPR), sử dụng máy AED theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA). Phần thực hành được tổ chức trên mô hình mô phỏng, giúp học viên rèn luyện các thao tác hồi sinh tim phổi, sử dụng máy AED. Kết quả thực hành được đánh giá thông qua hệ thống phần mềm tích hợp với máy AED.

Các học viên thực hành trên mô hình.

Hoạt động trên nhằm trang bị kỹ năng cấp cứu ban đầu cho nhân viên y tế, nâng cao khả năng phát hiện và xử trí kịp thời các trường hợp ngừng tuần hoàn, đặc biệt tại những khu vực miền núi, nơi việc tiếp cận của lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp có thể mất nhiều thời gian. Trong tháng 9 và 10, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đã tổ chức 15 lớp tập huấn với nội dung tương tự cho các lực lượng khác nhau. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện cho các cơ sở y tế, cộng đồng, nhất là khu vực miền núi.