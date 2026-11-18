Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Vụ Kinh tế và Xã hội số; các chuyên gia Google; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh; hơn 100 đại biểu đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Tạ Quang Phương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Quang Phương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại.

Đề án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số chiếm từ 30% GRDP trở lên. Mục tiêu kinh tế số nói trên chỉ có thể đạt được khi khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực sự chuyển đổi, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động. Đây là yêu cầu cấp thiết đối với hoạt động của doanh nghiệp trong xu thế hiện nay.

Các đại biểu thực hành công nghệ số tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 5 chuyên đề về: Công cụ AI tạo sinh (Gemini) cho doanh nghiệp; Xây dựng ý tưởng phát triển thương hiệu; Ứng dụng AI tạo sinh hỗ trợ quảng bá trên mạng xã hội; Ứng dụng AI tạo sinh trong bán hàng và chăm sóc khách hàng trên sàn thương mại điện tử; Gemini Practice Lab.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn thực hành và trao đổi tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hành chuyển đổi số tại đơn vị.

Hội nghị tập huấn góp phần mở ra cơ hội giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ công nghệ số.