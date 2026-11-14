Tập huấn giáo dục STEM cho 145 cán bộ, giáo viên ở Cảm Nhân và Thác Bà

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn diễn ra tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cảm Nhân số 1, xã Cảm Nhân. Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình hợp tác năm 2026 giữa UBND tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và thúc đẩy triển khai giáo dục STEM tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự tập huấn.

Có 145 học viên tham gia tập huấn, được chia thành 5 lớp theo cấp học và nhóm môn học. Trong đó, có 1 lớp dành cho giáo viên tiểu học; 2 lớp cấp trung học cơ sở (THCS), gồm các nhóm môn Toán - Tin học và Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Địa lý; 2 lớp cấp trung học phổ thông (THPT), gồm các nhóm môn Toán - Tin học và Vật lý - Hóa học - Sinh học - Công nghệ - Địa lý.

Tại chương trình, giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên giới thiệu kiến thức chung về giáo dục STEM; trao đổi thực tiễn triển khai tại tỉnh Lào Cai và một số tỉnh lân cận; hướng dẫn quy trình thiết kế, xây dựng và tổ chức dạy học các chủ đề STEM gắn với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Giáo viên THPT thảo luận nhóm, thực hành thiết kế bài học STEM tại lớp tập huấn.

Học viên được hướng dẫn vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn; thiết kế bài học STEM, tổ chức hoạt động trải nghiệm và nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh. Bên cạnh phần lý thuyết, giáo viên còn thảo luận nhóm, thực hành thiết kế giáo án minh họa, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp tháo gỡ khó khăn khi triển khai giáo dục STEM phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất tại địa phương.

Lớp tập huấn dành cho giáo viên THCS.

Thông qua tập huấn, cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực thiết kế và tổ chức bài học STEM phù hợp với thực tế. Hoạt động góp phần đổi mới phương pháp dạy học, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, phát huy tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại hai xã Cảm Nhân và Thác Bà.