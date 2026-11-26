Đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Cuộc điều tra được triển khai thực hiện theo Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 17/11/2026 của UBND tỉnh, nhằm thu thập thông tin phản ánh quy mô, cơ cấu và kết quả hoạt động kinh tế của từng xã, phường; cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 45 xã, phường. Cuộc điều tra có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, loại hình đơn vị và nguồn thông tin khác nhau, đòi hỏi công tác rà soát, thu thập, kiểm tra và tổng hợp số liệu phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, thống nhất.

Trong thời gian 1 ngày, đại biểu được giới thiệu mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng và nội dung điều tra; hướng dẫn phương án điều tra, quy trình thu thập thông tin, phương pháp xác định đối tượng và ghi phiếu điều tra; nghiệp vụ thu thập các nhóm thông tin, chỉ tiêu phục vụ biên soạn tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra, cập nhật, kiểm tra, rà soát, hoàn thiện dữ liệu; trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại biểu UBND xã Mường Pồn trao đổi nghiệp vụ tại hội nghị tập huấn.

Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin từ ngày 28/11 đến ngày 18/12/2026. Để bảo đảm chất lượng cuộc điều tra, Thống kê tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp cung cấp, xác minh, đối chiếu thông tin. Đội ngũ giám sát viên, điều tra viên thực hiện đúng quy trình, phương pháp nghiệp vụ, bảo đảm thông tin đầy đủ, trung thực, chính xác, không bỏ sót đối tượng, không tính trùng kết quả sản xuất.