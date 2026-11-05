Lớp tập huấn điều tra, khảo sát DCCI Sơn La năm 2026.

Tham gia lớp tập huấn, 70 điều tra viên, mã hoá viên Thống kê tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh được tiếp thu những nội dung cơ bản: Giới thiệu chung về DCCI và những điểm mới; Hướng dẫn sử dụng danh sách mẫu trong DCCI; Hướng dẫn sử dụng phiếu khảo sát địa phương; Hướng dẫn sử dụng phiếu khảo sát sở, ban, ngành và phiếu ngành dọc; Hướng dẫn khảo sát trực tuyến/nhập liệu/quản lý dữ liệu; Hướng dẫn nhập liệu và quản lý dữ liệu.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn.

Năm 2026, Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương đáp ứng giới và phát triển bao trùm tỉnh Sơn La tiếp tục được cải tiến. Công tác khảo sát, điều tra được triển khai nhằm đo lường năng lực điều hành kinh tế của 14 sở, ban, ngành và 23 xã, phường trên địa bàn tỉnh; qua đó thúc đẩy tinh thần cạnh tranh, thi đua, góp phần nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho các điều tra viên, mã hoá viên về tiếp cận đúng đối tượng khảo sát năm 2026, sử dụng thành thạo các biểu mẫu, nhập liệu trên hệ thống phần mềm đối với các phiếu trực tiếp và xác nhận với các phiếu khảo sát trực tuyến. Đồng thời, thống nhất phương pháp, quy trình điều tra, khảo sát; bảo đảm chất lượng, tính khách quan, đáp ứng giới và phát triển bao trùm trong quá trình thực hiện khảo sát DCCI Sơn La năm 2026.