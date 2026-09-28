Tập huấn điểm về bảo vệ môi trường và bàn giao tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh bàn giao tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp” cho Hội CCB xã Tiên Lữ.

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên CCB được tuyên truyền, tập huấn 3 nội dung, gồm: Vai trò của Hội CCB trong tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng và duy trì Câu lạc bộ CCB tự quản; nội dung tự quản bảo vệ môi trường tại khu dân cư.

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và Nhân dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư văn minh, sạch đẹp.

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh bàn giao tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp” cho Hội CCB xã Tiên Lữ, trực tiếp là Chi hội CCB thôn Đại Lữ tiếp nhận, quản lý và duy trì. Đây là mô hình điểm phát huy vai trò của CCB tham gia tự quản bảo vệ môi trường, thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm, phát huy những cách làm hiệu quả để từng bước nhân rộng tại các khu dân cư trên địa bàn xã và toàn tỉnh.

Để mô hình phát huy hiệu quả, Hội CCB tỉnh đề nghị Hội CCB xã Tiên Lữ và Chi hội CCB thôn Đại Lữ duy trì nền nếp hoạt động của Câu lạc bộ CCB tự quản; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong quản lý tuyến đường. Thường xuyên tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chăm sóc cây xanh; kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh về môi trường.

Cùng với đó, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên CCB trong tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường không xả rác, giữ gìn vệ sinh và cảnh quan chung; phối hợp với MTTQ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể để huy động sự tham gia của Nhân dân xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp.