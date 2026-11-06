Tập huấn dạy tiếng Việt trực tuyến cho giáo viên kiều bào 2026

Quang cảnh buổi lễ khai mạc tại đầu cầu Hà Nội.

Theo số liệu đăng ký của ban tổ chức, khóa tập huấn thu hút 770 học viên đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, thể hiện nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn và tâm huyết của đội ngũ giáo viên kiều bào đối với việc gìn giữ, truyền dạy tiếng Việt trong cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên trân trọng ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các thầy cô trong duy trì lớp học tiếng Việt ở nước ngoài. Nhiều giáo viên dành thời gian ngoài giờ làm việc, vào ngày cuối tuần để chuẩn bị bài giảng, vận động phụ huynh, tìm kiếm học liệu và nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn gắn với tình cảm gia đình, ký ức và bản sắc dân tộc. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giữ gìn tiếng Việt góp phần củng cố sự gắn bó giữa các thế hệ, bồi đắp tình cảm với quê hương, đồng thời phát huy nguồn lực văn hóa trong giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Khóa tập huấn là hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức giảng dạy, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ sở giáo dục, hội đoàn và gia đình trong gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo số liệu đăng ký của ban tổ chức, khóa tập huấn thu hút 770 học viên đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tiếp nối khóa tập huấn trực tiếp tháng 8/2026, chương trình trực tuyến lần này mở rộng cơ hội tiếp cận cho giáo viên tại nhiều địa bàn; lấy người học làm trung tâm, lựa chọn phương pháp phù hợp với độ tuổi, môi trường ngôn ngữ và điều kiện của từng cộng đồng. Các câu chuyện, trò chơi, bài hát, trải nghiệm văn hóa và tình huống giao tiếp gần gũi cần được vận dụng để khơi dậy hứng thú và sự tự tin sử dụng tiếng Việt của học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, khẳng định khóa tập huấn đáp ứng nguyện vọng được đồng hành, hỗ trợ trong công tác dạy và học tiếng Việt của kiều bào, đặc biệt đối với các thế hệ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Với hơn một thập kỷ phối hợp cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong bồi dưỡng giáo viên kiều bào, nhà trường đã xây dựng chương trình theo hướng khoa học, thiết thực, do đội ngũ chuyên gia về giảng dạy tiếng Việt trực tiếp giảng dạy.

PGS.TS. Đặng Hồng Sơn trân trọng ghi nhận vai trò của các giáo viên trong lan tỏa tình yêu tiếng Việt tới từng gia đình và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bày tỏ tin tưởng khóa tập huấn sẽ giúp học viên tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mạng lưới giảng dạy tiếng Việt vững mạnh, bền vững; mong muốn các hoạt động bồi dưỡng, kết nối tiếp tục được duy trì thường niên.