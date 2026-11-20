Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Đình Hướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Trưởng ban Công tác CCB Trung ương dự buổi tập huấn. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Tuất, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; các đại biểu Thường trực Hội CCB tỉnh, Hội CCB các xã, phường, Hội CCB khối 487 tỉnh, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh.

Các đại biểu dự tập huấn.

Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam nêu rõ: Những năm qua, Trung ương Hội CCB đã chỉ đạo Hội CCB các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình và điển hình trong phong trào "Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" thông qua vận động, hỗ trợ vốn, tư vấn kỹ thuật và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Đình Hướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Trưởng ban Công tác CCB Trung ương phát biểu khai mạc.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, giúp hội viên nâng cao nhận thức, khích lệ phong trào thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Các cấp Hội đã tổ chức nhiều đoàn tham quan, khảo sát tại những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; các mô hình nông nghiệp, chế biến sản phẩm OCOP ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tập thể trong và ngoài tỉnh, thành giúp hội viên tiếp cận và nhân rộng tại nhiều địa phương.

Công tác đào tạo nghề cho CCB cũng được quan tâm. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về chế độ chính sách, mạnh dạn tiếp cận nghề, tiếp cận vốn vay ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Tính đến hết tháng 10/2026, toàn Hội hiện có 7.436 doanh nghiệp, 1.974 hợp tác xã, 3.344 tổ hợp tác, 174.595 trang trại và gia trại, thu hút và tạo việc làm ổn định cho 736.722 lao động là CCB, con em CCB và các đối tượng chính sách.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề: Quy định chuẩn nghèo đa chiều và xác định tỷ lệ nghèo đa chiều theo Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ giai đoạn 2026-2030; Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT ngày 27/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030; Một số chính sách ưu tiên triển khai thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030 địa bàn tỉnh Ninh Bình; Hướng dẫn phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác theo văn bản/27/HD-NHCS của Ngân hàng CSXH; các chương trình tín dụng ưu đãi đang thực hiện; công tác phối hợp trong quản lý nguồn vốn, xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh.

Thông qua tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu, tham quan mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu; thảo luận, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, học tập những điển hình, cách làm hay, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngày càng tốt hơn phong trào “Sản xuất kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn.