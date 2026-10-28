Tập huấn dạy bơi an toàn và phòng, chống đuối nước cho giáo viên tiểu học

Các giáo viên thực hành bơi an toàn.

Đợt tập huấn tập trung cập nhật kiến thức, hướng dẫn thiết kế kế hoạch bài dạy môn giáo dục thể chất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp tổ chức dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học. Đồng thời, hướng dẫn giáo viên thiết kế các hoạt động vận động, rèn luyện thể lực, phát triển kỹ năng vận động và bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình học tập.

Đối với nội dung dạy bơi an toàn và phòng, chống đuối nước, đợt tập huấn hướng đến việc nâng cao năng lực tổ chức dạy bơi, trang bị kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn cho học sinh tiểu học. Theo Chương trình dạy bơi an toàn do Bộ GD&ĐT ban hành, học sinh được hướng dẫn làm quen với môi trường nước, tập thở, nổi, thực hiện các kỹ thuật bơi cơ bản; đồng thời rèn luyện kỹ năng sinh tồn, nhận diện nguy cơ đuối nước và cách tự bảo vệ khi gặp tình huống nguy hiểm.

Sau tập huấn, các trường sẽ tổ chức phổ biến, triển khai những kiến thức, kỹ năng đã được hướng dẫn tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục thể chất, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa tai nạn đuối nước cho học sinh.