Tập huấn đào tạo về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Ngày 21/9, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã khai mạc Hội thảo "Đào tạo, tập huấn về chính sách, công cụ giảm phát thải khí nhà kính".

Chương trình diễn ra từ ngày 21-23/9 và là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động tập huấn trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao năng lực quản lý dữ liệu và thông tin báo cáo phù hợp với yêu cầu Khung minh bạch tăng cường của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu" (Dự án CBIT).

Ông Nguyễn Văn Tuệ, Cố vấn cao cấp về Biến đổi khí hậu, đại diện nhóm chuyên gia thực hiện dự án CBIT. Ảnh: PV

Chia sẻ về yêu cầu thực tiễn trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), ông Nguyễn Văn Tuệ, Cố vấn cao cấp về Biến đổi khí hậu, đại diện nhóm chuyên gia thực hiện dự án CBIT cho biết, trên toàn cầu đang có sự chuyển dịch rất nhanh từ các cam kết chính trị sang triển khai thực chất, với các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, mang tính bắt buộc. Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 31 (COP31) sắp tới tiếp tục đặt ra yêu cầu phải có dữ liệu về ứng phó với BĐKH thực chứng và minh bạch. Đồng thời, các rào cản thương mại xanh, thuế các-bon đang trở thành bài toán quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Ở phạm vi quốc gia, Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV) đã nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh chuyển đổi xanh toàn diện nền kinh tế. Để đồng hành cùng doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích quốc gia, Chính phủ Việt Nam đã triển khai quyết liệt các khung pháp lý về ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, từ góc độ thực thi, Việt Nam vẫn cần một hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải từ các cấp thật sự chính xác, đồng bộ và hài hòa với quốc tế.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp thiết, trong 3 ngày làm việc, hội thảo "Đào tạo, tập huấn về chính sách, công cụ giảm phát thải khí nhà kính" tập trung vào một số chuyên đề lớn.

Về cập nhật chính sách và phương pháp luận, các chuyên gia sẽ cập nhật các quy định pháp lý, tổng quan về Khung minh bạch tăng cường (ETF) và đánh giá hiện trạng báo cáo của các nguồn phát thải lớn tại Việt Nam. Từ đó, phổ biến phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính theo Hướng dẫn IPCC 2006 cùng các yêu cầu kiểm soát chất lượng số liệu.

Về kiểm kê khí nhà kính, các chuyên gia sẽ hướng dẫn kỹ thuật chuyên sâu và thực hành tính toán kiểm kê khí nhà kính cho 4 lĩnh vực trọng điểm, bao gồm: năng lượng; các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU); nông lâm nghiệp, sử dụng đất (AFOLU); và chất thải.

Về theo dõi và giám sát giảm phát thải, hội thảo tập trung phân tích các yêu cầu của ETF về giám sát, báo cáo tiến độ giảm phát thải. Học viên sẽ trực tiếp thực hành tính toán trên hệ thống phần mềm theo dõi thực hiện giảm phát thải khí nhà kính.

Từ việc nhận diện các khoảng trống trong hệ thống báo cáo quốc gia, hội thảo triển khai các chuyên đề hướng dẫn kỹ thuật và thực hành kiểm kê chuyên sâu dành riêng cho tiểu lĩnh vực trồng trọt. Chương trình tập huấn, đào tạo được kỳ vọng sẽ giúp các cơ sở phát thải xây dựng được nền tảng dữ liệu vững chắc, giảm thiểu rủi ro pháp lý và sẵn sàng tạo lập nguồn tín chỉ các-bon chất lượng cao.

Tiếp sau khóa tập huấn này, Dự án CBIT sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu theo từng ngành có tiềm năng giảm phát thải lớn (như xi măng, trồng trọt) và nâng cao kỹ năng huy động tài chính khí hậu, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nền tảng dữ liệu vững chắc, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chủ động tham gia thị trường tín chỉ các-bon.

Thời gian tới, Cục Biến đổi khí hậu và UNDP sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo đào tạo, tập huấn tại Hà Nội và Đà Nẵng. Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp phát thải lớn trong công tác đo đạc, báo cáo, thẩm định khí nhà kính và sử dụng công cụ theo dõi tiến độ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Qua đó, đảm bảo chất lượng và tính minh bạch của nền tảng dữ liệu quốc gia.