Tập huấn công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2026

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có gần 100 học viên là đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bộ phận phụ trách văn hoá, đại diện các trường THCS, Tiểu học, Mầm non của 9 xã: Ý Yên, Yên Đồng, Yên Cường, Vạn Thắng, Vũ Dương, Tân Minh, Phong Doanh, Minh Tân, Vụ Bản.

Tại lớp tập huấn, đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương truyền đạt một số nội dung: Tổng quan về máu và HMTN; công tác tổ chức, vận động, tuyên truyền về HMTN tại cơ sở.

Đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trương ương truyền đạt kiến thức tại lớp tập huấn.

Từ tháng 1/2026 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức 137 buổi HMTN, thu được 38.463 đơn vị máu, đạt gần 90% kế hoạch Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN giao.

Tuy nhiên, thực tiễn nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi lực lượng cán bộ và tình nguyện viên các cấp Hội phải có kiến thức chuyên môn tốt hơn, phương pháp tuyên truyền hiệu quả hơn, kỹ năng vận động nhân dân phù hợp hơn với tình hình mới.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, qua đó góp phần xây dựng và phát triển phong trào HMTN ngày càng sâu rộng, hiệu quả và bền vững tại địa phương.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).