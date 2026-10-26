Tập huấn công tác truyền thông trong xây dựng nông thôn mới cho hơn 200 cán bộ đoàn, hội

Chiều 26-10, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng năng lực về công tác truyền thông, thông tin trong xây dựng nông thôn mới cho hơn 200 cán bộ đoàn, hội các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề về: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay; vai trò, vị trí của công tác truyền thông, thông tin trong xây dựng nông thôn mới; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác truyền thông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội nghị còn tập trung trao đổi về vai trò của tổ chức đoàn, hội trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời định hướng một số nội dung, phương thức truyền thông về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị.

Thông qua hội nghị, các cán bộ đoàn, hội được nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.