Tập huấn công tác trọng tài trong thi đấu thể dục dưỡng sinh cho 30 học viên

Sáng 19-9, tại phường Nam Nha Trang, Liên đoàn Thể dục dưỡng sinh tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn công tác trọng tài trong thi đấu thể dục dưỡng sinh. Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên là thành viên ban chủ tịch, ban thường vụ, ban chấp hành, chi hội trưởng, chi hội phó, kỹ thuật viên của liên đoàn.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu những nội dung cơ bản về công tác trọng tài; chức năng, nhiệm vụ và thành phần của ban trọng tài, ban giám sát giải, tổng trọng tài, trọng tài kỹ thuật trình diễn, trọng tài nghệ thuật biểu diễn, trọng tài cấu trúc bài diễn và các vị trí trọng tài khác trong thi đấu thể dục dưỡng sinh. Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn phương pháp chấm điểm trong biểu diễn, thi đấu thể dục dưỡng sinh; qua đó, nâng cao kỹ năng biên soạn bài, tổ chức thi đấu thể dục dưỡng sinh.

Tiết mục biểu diễn thể dục dưỡng sinh tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên và những người làm công tác trọng tài, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động, giải thi đấu thể dục dưỡng sinh trên địa bàn tỉnh. Hiện nay Liên đoàn Thể dục dưỡng sinh tỉnh Khánh Hòa có 430 hội viên, sinh hoạt tại 18 câu lạc bộ trên toàn tỉnh.

CHÂU TƯỜNG