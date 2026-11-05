Tập huấn công tác tổ chức, xây dựng Đảng, tuyên giáo và dân vận năm 2026

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự lớp tập huấn có 80 đại biểu là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy trực thuộc cơ sở; cán bộ được phân công trực tiếp tham mưu, giúp việc về công tác xây dựng Đảng của các đảng bộ trực thuộc cơ sở; lãnh đạo, công chức chuyên trách các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban xây dựng đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 5-7/11/2026), các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi 5 chuyên đề trọng tâm, gồm: Công tác đảng viên; chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; chuẩn bị nội dung, tổ chức sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề; phân cấp trong công tác quản lý cán bộ, quy trình thực hiện công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, giới thiệu đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú; công tác tuyên giáo, dân vận, kỹ năng tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đồng thời, đoàn đại biểu sẽ làm việc với Đảng ủy xã Lâm Bình, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị và tìm hiểu thực tế tại một số địa điểm trên địa bàn xã.