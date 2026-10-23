Tập huấn công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đăng kiểm quân sự toàn quân năm 2026

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Cục trưởng Cục TC-ĐL-CL phát biểu khai mạc. Đại tá Lê Duy Quý, Phó cục trưởng Cục TC-ĐL-CL chủ trì hội nghị tập huấn.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng phát biểu khai mạc tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, các đồng chí cán bộ, nhân viên của các cơ sở ĐL-CL, cơ sở đăng kiểm, kiểm định, cơ sở nghiên cứu của các đơn vị đầu mối ngành toàn quân được huấn luyện, bồi dưỡng, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, văn bản quản lý ngành; rút kinh nghiệm thực tế quá trình triển khai thực hiện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đặc biệt, hội nghị có sự tham gia trao đổi, giải đáp thắc mắc về kinh nghiệm, kết quả thực hiện trên từng lĩnh vực công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự ở các đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng nhấn mạnh: Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự trong Quân đội đang đứng trước nhiều yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi phải đổi mới yêu cầu quản trị và phương pháp quản lý, cập nhật nhanh định hướng phát triển của Nhà nước, hài hòa chuẩn mực quốc tế, nhưng vẫn giữ đúng nguyên tắc, quy định đặc thù quân sự, quốc phòng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Ngay sau khi Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sửa đổi năm 2025 (Luật số 70/2025/QH15), Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 (Luật số 78/2025/QH15) được ban hành, Cục TC-ĐL-CL đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu với thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành 2 thông tư về công tác tiêu chuẩn, 3 thông tư về công tác chất lượng. Đồng thời, xây dựng các hướng dẫn, quy định thực hiện những nội dung này ban hành trong năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng khẳng định hiệu quả hoạt động công tác TC-ĐL-CL, đăng kiểm trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng từng bước được nâng lên, ngày càng khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của ngành TC-ĐL-CL đối với Quân đội.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng đề nghị các đồng chí cán bộ, nhân viên tham dự tập huấn tích cực trao đổi, thảo luận; đánh giá kết quả triển khai áp dụng, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý ngành mới ban hành tại đơn vị; làm rõ những thuận lợi, khó khăn và các kiến nghị, đề xuất gửi Ban tổ chức ngay sau khi kết thúc tập huấn.