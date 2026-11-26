Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, công chức Thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo UBND và công chức chuyên môn tham mưu tổ chức thi hành án hành chính của phường Kỳ Lừa và phường Lương Văn Tri.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên phổ biến, trao đổi các chuyên đề về: những tồn tại, hạn chế, vi phạm phổ biến của UBND các cấp trong thi hành án hành chính qua thực tiễn công tác kiểm sát và kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật về thi hành án hành chính; một số kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác thi hành án hành chính; trách nhiệm của UBND, chủ tịch UBND và yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính…

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp tham mưu, tổ chức thi hành án hành chính tại địa phương. Qua đó, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật, bảo đảm các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính được thi hành nghiêm túc, đúng quy định.