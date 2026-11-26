Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến và cập nhật các quy định của pháp luật về tố tụng hành chính, thi hành án hành chính và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Hội nghị đã phổ biến 3 chuyên đề, gồm: Một số kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác thi hành án hành chính; Những tồn tại, hạn chế, vi phạm phổ biến của UBND các cấp trong thi hành án hành chính qua thực tiễn công tác kiểm sát và các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật thi hành án hành chính; Trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND và yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Hội nghị tập huấn công tác thi hành án hành chính cho UBND các cấp.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành các bản án hành chính thuộc trách nhiệm thi hành của UBND, Chủ tịch UBND cấp xã sau khi tiếp nhận quyền, nghĩa vụ thi hành từ UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện (trước sắp xếp).

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Hội nghị góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng đối với người đứng đầu UBND và công chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp UBND các cấp trong việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, trong đó tập trung vào việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thuộc trách nhiệm thi hành của UBND, Chủ tịch UBND các cấp nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao kết quả công tác thi hành án hành chính.