Dự tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trịnh Ngọc Quỳnh, Trưởng Thi hành án dân sự thành phố, cùng đại diện lãnh đạo, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh và Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Đồng Nai Trịnh Ngọc Quỳnh dự tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: An Nhơn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên cấp Trung ương triển khai 3 chuyên đề trọng tâm, gồm: kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác thi hành án hành chính; những tồn tại, hạn chế, vi phạm phổ biến của UBND các cấp trong thi hành án hành chính qua thực tiễn công tác kiểm sát và các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật về lĩnh vực này; trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND và yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thắng Lợi nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác thi hành án hành chính luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhiều bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã được UBND, Chủ tịch UBND các cấp nghiêm túc tổ chức thi hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tuy nhiên, công tác tổ chức thi hành bản án, quyết định hành chính vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đây là những vụ việc phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Trước thực tế đó, hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, tổ chức thi hành án hành chính tại UBND các cấp, nhất là cấp xã. Qua đó, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực thực tiễn cho người đứng đầu UBND và đội ngũ công chức tham mưu, giúp việc, bảo đảm việc chấp hành các quy định pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành các bản án, quyết định hành chính.