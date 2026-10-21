Tập huấn công tác quản lý, khai thác và xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Trong thời gian một ngày, các học viên được chuyên viên các Sở truyền đạt 2 chuyên đề chính về: Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ: trách nhiệm của UBND cấp xã và các đơn vị quản lý chợ. Hướng dẫn xây dựng phương án giá và quy trình thẩm định phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ.

Đồng thời, cập nhật các quy định của pháp luật và nghiệp vụ quản lý chợ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phân định thẩm quyền của UBND cấp xã và trách nhiệm của tổ chức quản lý chợ; nội dung, trình tự xây dựng phương án giá; hồ sơ, thẩm định, trình quyết định và tổ chức thực hiện; kiểm tra chi phí, diện tích, mức giá và báo cáo thẩm định; các quy định Luật giá sửa đổi và hệ thống căn cứ pháp lý của UBND tỉnh.

Chuyên viên Sở Công thương truyền đạt các chuyên đề tại buổi tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ đó, giúp các học viên nắm rõ hơn về trách nhiệm, quyền hạn và các quy định trong công tác quản lý, khai thác và xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Việc tập huấn giúp các xã, phường định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ phù hợp thực tế, đảm bảo quy định và nâng cao công tác quản lý, tăng nguồn thu ngân sách địa phương.