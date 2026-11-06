Tập huấn công tác quản lý chợ tại Thái Nguyên

Phó Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bùi Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì hội nghị. (Ảnh: Q.L)

Hội nghị do Phó Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bùi Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì. Các nội dung tập huấn tập trung cập nhật quy định pháp luật, phổ biến kiến thức chuyên môn và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, phát triển chợ, qua đó nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và các đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác chợ.

Theo thống kê, sau sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên có 191 chợ các loại, trong đó 5 chợ hạng I, 17 chợ hạng II, 173 chợ hạng III và 1 chợ gia súc (trâu, bò) đặc thù tại xã Nghiêm Loan.

Các chợ đều đã đi vào hoạt động từ nhiều năm, đặt ra yêu cầu quản lý phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời bảo đảm khai thác hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng thương mại.

Đáng chú ý, những vấn đề được đại biểu tập trung trao đổi tại hội nghị không chỉ dừng ở việc cập nhật quy định, mà đi sâu vào các khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương.

Trong đó, nổi lên là công tác định giá, thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ; xử lý chuyển tiếp hợp đồng khai thác tài sản; tổ chức quản lý, khai thác chợ và cơ chế thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ gia súc đặc thù.

Quang cảnh hội nghị tập huấn kiến thức về phát triển và quản lý chợ. (Ảnh: Q.L)

Đây là những nội dung có liên quan trực tiếp đến hiệu quả quản lý tài sản công, hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tại chợ cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý ở cơ sở.

Trước những vấn đề đặt ra, các báo cáo viên của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng lãnh đạo Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp trao đổi, giải đáp kiến nghị của đại biểu. Qua đó, làm rõ cách thức vận dụng quy định pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai công tác quản lý chợ.

Việc tổ chức tập huấn gắn với trao đổi tình huống thực tế được kỳ vọng giúp đội ngũ cán bộ tại địa phương chủ động hơn trong xử lý công việc, hạn chế những lúng túng khi thực hiện các quy định về quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

Đồng thời, đây cũng là dịp để cơ quan quản lý Trung ương nắm bắt những bất cập phát sinh từ cơ sở, qua đó tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Hoàng đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đồng thời mong muốn hai đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi chuyên môn, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thông qua hoạt động tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ, công tác quản lý chợ tại Thái Nguyên từng bước được củng cố theo hướng hiệu quả, thống nhất và đúng quy định. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống chợ, góp phần bảo đảm hoạt động thương mại tại địa phương an toàn, văn minh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao thương và đời sống của người dân.