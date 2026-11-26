Đại tá Nguyễn Thành Trung, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An dự và phát biểu khai mạc. (Ảnh: Trung Hiếu)

Lớp tập huấn nhằm trao đổi kiến thức nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Làohòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Trong thời gian khoảng một tháng, các học viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, quân sự và nghiệp vụ biên phòng. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường hiệu quả phối hợp trong tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới và giải quyết các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới chung.

Các đại biểu dự lễ khai mạc. (Ảnh: Trung Hiếu)

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tiếp thu kiến thức, tích cực trao đổi, thảo luận và nắm vững các nội dung được truyền đạt.

Sau tập huấn, mỗi học viên cần vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác tại đơn vị, đồng thời làm tốt việc phổ biến, truyền đạt lại kiến thức cho cán bộ chưa có điều kiện tham gia; chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, quy định của Ban tổ chức; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, xây dựng tình cảm gắn bó, hữu nghị trong suốt quá trình học tập, sinh hoạt tại Việt Nam.

Các đại biểu và các học viên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Đối với Ban tổ chức và đội ngũ giáo viên, Đại tá Nguyễn Thành Trung yêu cầu thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch tập huấn đã được phê duyệt; duy trì nền nếp học tập, quản lý chặt chẽ học viên, bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt.

Quá trình tổ chức phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; tổ chức kiểm tra, tổng kết khóa học khách quan, thực chất, đồng thời quan tâm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí đoàn kết, thân thiện.