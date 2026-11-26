Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Lê Thạch

Trong thời gian khoảng 1 tháng, 40 học viên Bộ đội Biên phòng Lào được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, quân sự và nghiệp vụ Biên phòng. Nội dung tập huấn tập trung trao đổi kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Thông qua lớp tập huấn, học viên được nâng cao khả năng phối hợp trong tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới và giải quyết các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới chung. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu quả phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Thành Trung đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tiếp thu kiến thức, tích cực trao đổi, thảo luận, nắm vững các nội dung được truyền đạt. Sau tập huấn, mỗi học viên cần vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn công tác tại đơn vị; đồng thời làm tốt việc phổ biến, truyền đạt lại cho những cán bộ chưa có điều kiện tham gia lớp học.

Các học viên Bộ đội Biên phòng Lào tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Lê Thạch

Đại tá Nguyễn Thành Trung yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam và quy định của Ban Tổ chức; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, xây dựng tình cảm gắn bó, hữu nghị trong suốt quá trình học tập, sinh hoạt tại Việt Nam.

Đối với Ban Tổ chức và đội ngũ giáo viên, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch tập huấn đã được phê duyệt; duy trì nền nếp học tập, quản lý chặt chẽ học viên, bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt. Quá trình tổ chức cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; tổ chức kiểm tra, tổng kết khóa học khách quan, thực chất. Đồng thời, quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí đoàn kết, thân thiện; căn cứ kết quả học tập, rèn luyện để kịp thời biểu dương, khen thưởng những học viên có thành tích xuất sắc.