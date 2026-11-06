Tập huấn công tác phòng không cho hơn 200 cán bộ quân sự

Đội mẫu thực hiện các bước hướng dẫn chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu của khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm.

Trong 5 ngày (từ ngày 2 đến 6/11), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn phòng không năm 2026 cho hơn 200 cán bộ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, đặc khu và cán bộ phụ trách công tác phòng không của các trung đoàn trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các cán bộ được bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo các kế hoạch, phương án mới của nội dung phòng không; nội dung công tác phòng không nhân dân trong diễn tập khu vực phòng thủ các cấp.

Lớp tập huấn cũng phổ biến các nghị định, thông tư của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác; cách xử lý phương tiện bay không người lái và thứ tự, trình tự, thủ tục đăng ký phương tiện bay trên địa bàn tỉnh; công tác chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu của khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm...