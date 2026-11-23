Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai Nguyễn Trọng Trí phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Viết Cường

Dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai. Tham dự còn có đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10, 11, 14; đại diện UBND và Công an các xã, phường thuộc địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đồng Nai triển khai những nội dung quan trọng liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý. Trong đó, tập trung phổ biến những điểm mới cần lưu ý của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lý; triển khai các nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BCA-BTP-BQP-BTCTANDTC-TANDTC.

Bên cạnh đó, hội nghị dành thời gian hướng dẫn kỹ năng nhận diện, xác định và cung cấp thông tin về người thuộc diện được trợ giúp pháp lý; đồng thời giới thiệu một số điểm mới về trợ giúp pháp lý đối với người chưa thành niên theo quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Thông qua tập huấn, các đại biểu có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt hơn trách nhiệm phối hợp trong việc phát hiện, thông tin, giới thiệu và hỗ trợ người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tiếp cận các dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định.

Nhiều cán bộ công an các xã, phường thuộc khu vực 10, 11, 11 tham dự hội nghị. Ảnh: Viết Cường

Hội nghị góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, chính quyền địa phương và lực lượng công an, qua đó nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là những đối tượng yếu thế trong xã hội.