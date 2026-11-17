Từ ngày 16 - 17/11/2026, tại Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác hợp tác quốc tế trong điều tra hình sự.

Tham dự hội nghị tập huấn có 140 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 34 địa phương cùng các báo cáo viên từ Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đại tá Tống Như Sơn phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phạm vi hoạt động mở rộng trên nhiều quốc gia. Các loại tội phạm như mua bán người, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm có tổ chức khác thường có sự câu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xác minh và xử lý.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát Việt Nam đã tích cực mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống tội phạm với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài thông qua các cơ chế song phương, đa phương, đặc biệt là kênh hợp tác INTERPOL, ASEANAPOL và tương trợ tư pháp về hình sự. Công tác trao đổi thông tin, xác minh, truy nã quốc tế, tương trợ tư pháp về hình sự và phối hợp điều tra các vụ án có yếu tố nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng Công an Việt Nam nói chung, cũng như lực lượng Cảnh sát Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác hợp tác quốc tế trong điều tra hình sự hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhân dịp này, Đại tá Tống Như Sơn đã đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi thẳng thắn về những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong điều tra hình sự; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mới, sáng tạo, hiệu quả, thực chất trong công tác điều tra, xử lý tội phạm qua các kênh hợp tác quốc tế, từ đó giúp chúng ta nâng cao hiệu quả công tác tại các đơn vị, địa phương.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị tập huấn,các báo cáo viên và các đại biểu đã cùng nghiên cứu, trao đổi nhiều chuyên đề quan trọng, tập trung vào tìm hiểu về tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế INTERPOL, Hiệp hội Cảnh sát các nước Đông Nam Á (ASEANAPOL), trao đổi kinh nghiệm trong phối hợp điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc có yếu tố nước ngoài, truy bắt đối tượng truy nã thông qua kênh INTERPOL, ASEANAPOL; khai thác cơ sở dữ liệu của INTERPOL phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; cập nhật những quy định mới của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự năm 2025, hướng dẫn quy trình xử lý các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự; đồng thời trao đổi kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và các loại tội phạm nguồn.

Thông qua chương trình tập huấn, hội nghị góp phần cập nhật kiến thức, quy định pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác điều tra hình sự và hợp tác quốc tế trong điều tra xử lý tội phạm của hệ lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.