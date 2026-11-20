Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (20 và 21/11), với sự tham gia của trên 60 CBCS làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai tại cộng đồng Công an các tỉnh, thành: Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang và TP Cần Thơ.

Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an Cà Mau phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an Cà Mau cho biết, việc tổ chức tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai tại địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy năm 2026.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an Cà Mau đề nghị các báo cáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo nội dung giảng dạy, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, tăng cường trao đổi, hướng dẫn giải quyết những tình huống thường gặp. Đối với học viên, cần phát huy tinh thần chủ động, tích cực nghiên cứu, thẳng thắn trao đổi những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chú trọng vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào công tác chuyên môn tại địa phương.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến, cập nhật những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; tổng quan tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy và kiến thức về nghiện ma túy; các biện pháp can thiệp, hỗ trợ người nghiện.

Đặc biệt, nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm trong tiếp nhận, phân loại, tư vấn đăng ký, lập hồ sơ cai nghiện ma túy tại cộng đồng; công tác hỗ trợ xã hội, quản lý sau cai và huy động gia đình, cộng đồng tham gia giúp đỡ người nghiện.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày với nhiều chuyên đề quan trọng.

Các học viên đồng thời được nghiên cứu, quán triệt những quy định tại Kết luận số 132-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Luật Phòng chống ma túy và các văn bản pháp luật có liên quan. Qua đó, giúp cán bộ nắm vững căn cứ pháp lý, thống nhất quy trình thực hiện, hạn chế những sai sót trong quá trình giải quyết các thủ tục về cai nghiện ma túy tại cơ sở.

Bên cạnh kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, lớp tập huấn chú trọng trang bị kỹ năng tư vấn tâm lý; hỗ trợ phục hồi hành vi, áp dụng các liệu pháp nhận thức hành vi trong dự phòng tái nghiện; phương pháp quản lý, giáo dục, hỗ trợ người nghiện ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Đây là dịp để CBCS các địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế.

Thực tiễn công tác phòng chống ma túy cho thấy, bên cạnh đấu tranh, xử lý tội phạm, công tác cai nghiện, quản lý người nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng giữ vai trò quan trọng trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy từ cơ sở.

Trong khi đó, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng còn gặp khó khăn về điều kiện cung cấp dịch vụ, kiến thức chuyên môn và kỹ năng tư vấn, hỗ trợ người nghiện. Vì vậy, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhất là Công an cấp xã, có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với tình hình thực tế.

Thông qua lớp tập huấn, CBCS được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực tham mưu, kỹ năng thực hiện quy trình cai nghiện và quản lý sau cai; phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng trong hỗ trợ người nghiện; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại địa bàn cơ sở, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy.