Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ nêu rõ, CCHC luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm xây dựng nền hành chính Nhà nước hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, minh bạch và hiệu quả. Đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của bộ máy Nhà nước, mà còn là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Ninh Bình trong quá trình tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp và xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra không đơn thuần là thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo kế hoạch, mà phải đổi mới cách tiếp cận CCHC theo hướng lấy kết quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và lấy hiệu quả vận hành của bộ máy làm mục tiêu.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được quán triệt các chủ trương mới về CCHC nhà nước, gắn với yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC; nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm kết quả báo cáo phản ánh đúng trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Quang cảnh hội nghị.

Thông qua hội nghị, các học viên sẽ nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC. Từ đó nắm rõ các yêu cầu cốt lõi: CCHC phục vụ phát triển; Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; Trách nhiệm của người đứng đầu; CCHC gắn với chuyển đổi số; Vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; Kỷ luật, kỷ cương và đánh giá bằng kết quả.

Được biết, định hướng của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030 là gắn CCHC với chuyển đổi số để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên; tập trung nâng cao chỉ số PAR INDEX và SIPAS, phấn đấu thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Theo công bố của Bộ Nội vụ, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2025 xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố, xếp thứ 3/6 tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng, chỉ sau các thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh. Đây là kết quả đáng ghi nhận, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện CCHC trong năm 2026.