Tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2026

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ: Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC các nội dung cốt lõi CCHC tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030 theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 18/4/2026; gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026; tập trung các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS); đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, phấn đấu thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh, Giảng viên chính Học viện Hành chính và quản trị công truyền đạt Chuyên đề tại hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh, Giảng viên chính Học viện Hành chính và quản trị công truyền đạt 3 chuyên đề: Quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về CCHC; Kỹ năng tham mưu, thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm; Kỹ năng sử dụng Hệ thống phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC.

Thông qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện CCHC, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính trong vận hành hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, xây dựng tỉnh Ninh Bình sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.