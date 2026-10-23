Tập huấn công tác cải cách hành chính cho gần 200 cán bộ, công chức

Sáng 23-10, tại phường Ninh Chử, Sở Nội vụ Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC) đợt 2 năm 2026. Tham dự tập huấn có gần 200 cán bộ, công chức UBND cấp xã phụ trách, tham mưu công tác CCHC và công chức được giao quản lý tài khoản quản trị Phần mềm quản lý chấm điểm - Bộ Chỉ số CCHC các cấp tỉnh Khánh Hòa thuộc 24 xã, phường khu vực phía nam tỉnh.

Ông Trương Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm, điểm mới của Quy chế đánh giá, xếp loại và xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn quy trình tự đánh giá, chấm điểm, thẩm định kết quả; cách chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kiểm chứng, giải trình các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong chương trình, các đại biểu còn được hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý chấm điểm - Bộ Chỉ số CCHC các cấp tỉnh Khánh Hòa; thực hành đăng nhập, quản trị tài khoản, cập nhật tài liệu kiểm chứng, tự đánh giá, chấm điểm và gửi hồ sơ đề nghị thẩm định. Trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác CCHC; bảo đảm việc đánh giá, xếp loại, xếp hạng kết quả CCHC được triển khai thống nhất, khách quan, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới.