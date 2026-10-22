Tập huấn công tác cải cách hành chính cho 250 cán bộ, công chức, viên chức

Sáng 22-10, Sở Nội vụ Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa năm 2026 - đợt 1. Tham dự tập huấn có 250 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp phụ trách, tham mưu thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những điểm mới trong Quyết định số 3515, ngày 6-10-2026 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại và xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thời điểm chốt số liệu, quy trình tự đánh giá, chấm điểm, thẩm định; thành phần hồ sơ, thời hạn và cách thức gửi hồ sơ đề nghị thẩm định trên phần mềm. Đồng thời hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình và cách tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí; hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý chấm điểm - Bộ Chỉ số CCHC các cấp tỉnh Khánh Hòa… Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tự đánh giá, chấm điểm, cập nhật giải trình và tài liệu kiểm chứng.

Các đại biểu được phổ biến những quy định mới.

Hội nghị nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm vững những quy định mới; hiểu rõ nội dung, phương pháp, tiêu chí và quy trình đánh giá, chấm điểm, xếp loại, xếp hạng, từ đó tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Đây còn là dịp để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và thống nhất cách thức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.