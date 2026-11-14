Tập huấn công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13)

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, 99 cán bộ thuộc 9 xã, phường (có dự án đi qua) và cơ quan chuyên môn được Giảng viên thuộc phòng Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn các quy định mới của pháp luật về đất đai; quy trình, thủ tục thu hồi đất, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Đặc biệt, hội nghị tập trung làm rõ những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024, Nghị quyết số 254/2025/QH15, các nghị định hướng dẫn thi hành và Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của UBND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nắm vững quy định, nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Giảng viên thuộc phòng Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn các quy định mới của pháp luật về đất đai.

Theo kế hoạch, Dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu là công trình giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Thông báo kết luận số 575-TB/TU ngày 24/10/2026, Tỉnh ủy yêu cầu chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân từ ngày 1/1/2027, phấn đấu khởi công dự án trong quý II/2027. Để đáp ứng tiến độ đề ra, công tác giải phóng mặt bằng phải được triển khai chủ động, đồng bộ, bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Hạnh – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là nhiệm vụ phức tạp, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Vì vậy, đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện phải nắm chắc các quy định, quy trình, thủ tục; hạn chế tối đa sai sót trong xác định nguồn gốc đất, áp dụng đơn giá bồi thường và kiểm đếm tài sản trên đất.

Đồng chí Nguyễn Phương Hạnh – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phương Hạnh đề nghị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở, nhất là trong quản lý hiện trạng đất đai, bố trí tái định cư, di dời mồ mả và xác định phương án bồi thường. Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc sở chủ động phối hợp, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những điểm nghẽn, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng được triển khai đúng trình tự, thủ tục.

Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, thống nhất phương pháp triển khai. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo mặt bằng sạch phục vụ khởi công Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) theo đúng kế hoạch.