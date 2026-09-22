Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho công an cấp xã

Lớp tập huấn được kết nối trực tuyến đến công an các xã, phường trên địa bàn thành phố. Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: T.V

Tại buổi tập huấn, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ công an cấp xã đã được nghe các chuyên gia giới thiệu tổng quan về môi trường, biến đổi khí hậu trên thế giới và Việt Nam, đặc biệt là thành phố Đồng Nai. Các chuyên gia cũng giới thiệu những quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến công tác công an, đặc biệt là nhiệm vụ của lực lượng công an cấp xã.

Bên cạnh kiến thức pháp luật, cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn về vai trò, trách nhiệm của công an cấp xã trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; kỹ năng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

GS.TS Nguyễn Mạnh Khải, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Ảnh: T.V

Cũng tại buổi tập huấn, các cán bộ, chiến sĩ được trang bị kỹ năng nhận biết, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; nhận diện những hành vi vi phạm thường gặp tại địa bàn cơ sở như: đổ trộm chất thải rắn, xả nước thải chưa qua xử lý, đốt rác bừa bãi, gây ô nhiễm không khí.

Thông qua các tình huống và bài tập thực tế, học viên được trao đổi, thực hành, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn; đồng thời được hướng dẫn kỹ năng nhận biết dấu hiệu và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố môi trường, thiên tai, bão lũ, sạt lở. Trong đó, chú trọng kỹ năng phối hợp, hỗ trợ nhân dân sơ tán, cấp cứu và bảo đảm an toàn trong các tình huống khẩn cấp, nhất là đối với một số tình huống thường xảy ra trên địa bàn thành phố Đồng Nai.