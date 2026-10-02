Tập huấn công tác an toàn thực phẩm, phòng, chống tác hại của thuốc lá và rượu, bia trong trường học
Ngày 2/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Tham dự tập huấn có hơn 400 đại biểu là đại diện các trường học trên địa bàn xã, phường và cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác này tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở.
Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn những nội dung trọng tâm về bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; quản lý bữa ăn bán trú, nội trú, căng tin trường học; phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, nhất là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn như: thủ tục mua sắm thiết bị y tế tại cơ sở giáo dục, xử lý vi phạm quy định về thuốc lá, quản lý đơn vị cung cấp suất ăn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện.
Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực hiện công tác y tế trường học, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tap-huan-cong-tac-an-toan-thuc-pham-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-va-ruou-bia-trong-truong-hoc-5105818.html