Tập huấn công tác an toàn thực phẩm, phòng, chống tác hại của thuốc lá và rượu, bia trong trường học

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc hội nghị

Đại biểu tham dự tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn những nội dung trọng tâm về bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; quản lý bữa ăn bán trú, nội trú, căng tin trường học; phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, nhất là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Báo cáo viên Sở Y tế truyền đạt chuyên đề về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Đại biểu tham dự tập huấn

Đại biểu tham dự tập huấn

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn như: thủ tục mua sắm thiết bị y tế tại cơ sở giáo dục, xử lý vi phạm quy định về thuốc lá, quản lý đơn vị cung cấp suất ăn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực hiện công tác y tế trường học, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.