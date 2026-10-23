Tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật Tiếp cận thông tin năm 2026

Toàn cảnh học viên tham gia học tập, nghiên cứu tài liệu tại lớp tập huấn. (Ảnh: BTP)

Hội nghị tập huấn đã giới thiệu, trao đổi, thảo luận về những điểm mới của Luật và Nghị định; đồng thời làm rõ các vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần bảo đảm việc triển khai thi hành Luật thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong thời gian tới.

Theo đại diện Bộ Tư pháp, sau gần 10 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, công tác công khai và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần quan trọng vào việc tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển khoa học-công nghệ, chuyển đổi số quốc gia, cùng với việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp và các đạo luật mới về dữ liệu, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân..., việc hoàn thiện khung pháp lý về tiếp cận thông tin là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn.

Theo đó, ngày 23/4/2026, Quốc hội đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026. Ngày 26/8/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 337/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin, thay thế Nghị định số 13/2018/NĐ-CP.

Việc ban hành Luật và Nghị định góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện.

Cục trưởng Cục Pháp luật hình sự-hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Hạnh phát biểu khai mạc Lớp tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTP)

Nội dung tập huấn tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn của Luật Tiếp cận thông tin năm 2026, gồm: Mở rộng chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin; Phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Mở rộng phạm vi thông tin phải chủ động công khai; Phân định các loại thông tin; Đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đối với Nghị định số 337/2026/NĐ-CP, các báo cáo viên tập trung giới thiệu các quy định về: Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng đặc thù (người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, hải đảo); Quy trình rà soát, phân loại, bảo đảm tính bí mật trước khi cung cấp thông tin; Chuẩn hóa quy trình, thủ tục và hệ thống biểu mẫu cung cấp thông tin theo yêu cầu; Trách nhiệm quản lý, theo dõi, lập danh mục thông tin phải công khai và bảo đảm kinh phí thi hành.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung trao đổi về những vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức thi hành Luật và Nghị định như: Việc xác định đơn vị đầu mối cung cấp thông tin trong một số trường hợp; Chủ động công khai rộng rãi các thông tin phải được công khai; Đa dạng hóa các hình thức công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu (bảo đảm khuyến khích việc cung cấp thông tin qua mạng Internet); Thực hiện quy trình rà soát, kiểm tra và phân loại thông tin theo quy định, bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp. Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần lưu ý việc xem xét, quyết định công khai, cung cấp các thông tin trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng và sức khỏe cộng đồng.

Tại các buổi tập huấn, các cán bộ, công chức làm đầu mối cung cấp thông tin đã tích cực trao đổi, nêu bật những vấn đề phát sinh từ thực tế thi hành như: Cách phân loại thông tin, xác định thông tin thuộc danh mục phải công khai theo quy định; Kỹ năng cung cấp thông tin cho các chủ thể đặc biệt (báo chí, luật sư); Công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn trong cơ quan khi tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin…

Các băn khoăn, vướng mắc của học viên đã được các chuyên gia và đại diện Cục Pháp luật hình sự-hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính giải đáp thấu đáo, cụ thể. Đối với các kiến nghị, đề xuất liên quan công tác tổ chức thi hành, đại diện Bộ Tư pháp đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ thống nhất trong thời gian tới.