Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Các đại biểu dự tập huấn.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, quy định cụ thể quyền được biết, tham gia ý kiến, tham gia quyết định, kiểm tra, giám sát của Nhân dân; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Trần Thị Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh truyền đạt chuyên đề “Tập huấn chuyên sâu Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan”. Làm rõ hơn các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; những nội dung có tính chất cốt lõi, những điểm mới, những vấn đề dễ phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; nhận diện rõ những nội dung thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; từ đó vận dụng đúng và hiệu quả vào thực tiễn.

Báo cáo viên cũng chia sẻ những cách làm hay, những kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời giải đáp các tình huống thực tiễn mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đang gặp phải.

Qua tập huấn giúp các đại biểu nắm chắc và hiểu sâu hơn các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhận diện rõ những nội dung thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó vận dụng đúng và hiệu quả vào thực tiễn.