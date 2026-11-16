Tập huấn chuyên sâu Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn

Ngày 16/11, tại tỉnh Nghệ An, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An và Học viện Clingendael (Hà Lan) tổ chức lễ khai mạc khóa tập huấn chuyên sâu về Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn (Công ước CAT).

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Vương quốc Hà Lan giai đoạn 2024-2026. Mục tiêu cốt lõi của khóa học nhằm củng cố nhận thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thực tiễn và phổ biến các quy định pháp luật mới nhất về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, chiến sĩ công an ở cơ sở.

Đại tá Phạm Hữu Trường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của chương trình đối với lực lượng trực tiếp làm công tác điều tra, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Qua đó, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người trong hoạt động tư pháp, khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong việc thực thi các cam kết quốc tế.

Diễn ra trong hai ngày 16 và 17/11/2026, chương trình có sự tham gia của 30 học viên là cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an 3 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình. Các đại biểu sẽ cùng trao đổi, thảo luận về những quy định trọng tâm của Công ước CAT, thực tiễn triển khai tại Việt Nam và các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn ngừa hành vi bức cung, dùng nhục hình trong quá trình thi hành công vụ.

Các đại biểu và các học viên tham dự khóa tập huấn.

Khóa học lần này có sự đồng hành của hai chuyên gia từ Học viện Clingendael là bà Klemann Amanda Brigitte và ông Olislagers Sebastiaan Emile. Các chuyên gia sẽ trực tiếp quan sát, đánh giá kỹ năng truyền đạt của báo cáo viên trong nước, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về lĩnh vực này. Toàn bộ nội dung trao đổi sẽ được tổng hợp thành tư liệu chuẩn hóa để phục vụ công tác tuyên truyền, bồi dưỡng trong lực lượng Công an nhân dân thời gian tới.

Đây là khóa tập huấn thứ ba được tổ chức trong năm 2026, nối tiếp thành công của các chương trình tại Lâm Đồng và Khánh Hòa, trước khi khép lại chuỗi sự kiện tại Quảng Trị. Các hoạt động này minh chứng rõ nét cho tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ Công an trong tiến trình hội nhập quốc tế và bảo vệ quyền con người.