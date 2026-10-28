Tập huấn chuyên môn về phục hồi chức năng tâm thần cho 50 cán bộ y tế tại Lào Cai

Quang cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 50 học viên là cán bộ y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các bệnh viện đa khoa và mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe tổng quan về sức khỏe tâm thần; hướng dẫn phát hiện, chẩn đoán, điều trị và các liệu pháp phục hồi chức năng đối với một số rối loạn tâm thần dựa vào cộng đồng.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, tính đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh có 1.113 người mắc bệnh tâm thần phân liệt; 1.382 người mắc bệnh động kinh; 44 người mắc bệnh trầm cảm, sa sút trí tuệ và các rối loạn tâm thần khác.

Giảng viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 truyền đạt kiến thức về phục hồi chức năng tâm thần cho các học viên.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và nhịp sống thay đổi nhanh chóng, các rối loạn tâm thần có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh điều trị bằng thuốc và can thiệp y tế, phục hồi chức năng tâm thần giữ vai trò then chốt, giúp người bệnh duy trì sự ổn định, cải thiện khả năng tự chăm sóc, giao tiếp xã hội và tái hòa nhập cộng đồng.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh được cập nhật, củng cố kiến thức chuyên môn về chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng phát hiện, quản lý, điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.