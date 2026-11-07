Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tư vấn hướng nghiệp cho chiến sĩ xuất ngũ

Tại hội nghị, các chiến sĩ được giảng viên Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc truyền đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh; kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin về đào tạo nghề, cơ hội việc làm và các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi và tư vấn hướng nghiệp cho chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2026.

Các chiến sĩ tham gia hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị giúp các chiến sĩ có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để lựa chọn hướng đi phù hợp sau khi xuất ngũ; chủ động tham gia lao động, sản xuất, học nghề, tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế gia đình.

Giảng viên Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng.

Giảng viên cùng các chiến sĩ trao đổi về kỹ thuật chăn nuôi.