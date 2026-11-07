Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tư vấn hướng nghiệp cho chiến sĩ xuất ngũ
Ngày 7/11, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi và tư vấn hướng nghiệp cho hơn 50 chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2026.
Tại hội nghị, các chiến sĩ được giảng viên Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc truyền đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh; kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin về đào tạo nghề, cơ hội việc làm và các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
Thông qua hội nghị giúp các chiến sĩ có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để lựa chọn hướng đi phù hợp sau khi xuất ngũ; chủ động tham gia lao động, sản xuất, học nghề, tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế gia đình.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/tap-huan-chuyen-giao-khoa-hoc-ky-thuat-va-tu-van-huong-nghiep-cho-chien-si-xuat-ngu-aSSgIC3Dg.html